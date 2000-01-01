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Репортер BBC: Израиль оправдывает оккупацию Холокостом | Фото:24.01 21:33   MIGnews.com

Репортер BBC: Израиль прикрывается Холокостом

Евреи Великобритании высказали недовольство репортажем BBC о праздновании 75-й годовщины Холокоста в Яд Вашем. Репортер издания заявил, что Холокост исказил восприятие израильтянами реальности и контроля над палестинскими территориями.

Репортаж подготовила Орла Герен о том, как военнослужащие ЦАХАЛа посещают музей Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме. Герин, которая сталкивался с многочисленными обвинениями в антиизраильской предвзятости, в том числе со стороны правительства Израиля, заявила:

"Государство Израиль теперь является региональной силой. В течение десятилетий оно оккупировало палестинские территории. Но некоторые здесь всегда будут видеть свою нацию сквозь призму преследований и выживания. "

"Попытка Герен связать израильско-палестинский конфликт с ужасами Холокоста - грубая и оскорбительная", - пишет вице-президент Совета депутатов Аманда Боуман в своем заявлении. Она заявила, что британские евреи должны получить от неё извинения. Пресс-служба BBC не ответила на многочисленные запросы о комментариях в Twitter.

Герин работала репортером BBC в Израиле с 2001 по 2005 год.

"Ее отсутствие пристрастия к израильско-палестинскому конфликту уже давно вызывает озабоченность", - пишет Боуман.




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