24.01 21:33 MIGnews.com

Репортер BBC: Израиль прикрывается Холокостом

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Евреи Великобритании высказали недовольство репортажем BBC о праздновании 75-й годовщины Холокоста в Яд Вашем. Репортер издания заявил, что Холокост исказил восприятие израильтянами реальности и контроля над палестинскими территориями.Репортаж подготовила Орла Герен о том, как военнослужащие ЦАХАЛа посещают музей Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме. Герин, которая сталкивался с многочисленными обвинениями в антиизраильской предвзятости, в том числе со стороны правительства Израиля, заявила:"Государство Израиль теперь является региональной силой. В течение десятилетий оно оккупировало палестинские территории. Но некоторые здесь всегда будут видеть свою нацию сквозь призму преследований и выживания. ""Попытка Герен связать израильско-палестинский конфликт с ужасами Холокоста - грубая и оскорбительная", - пишет вице-президент Совета депутатов Аманда Боуман в своем заявлении. Она заявила, что британские евреи должны получить от неё извинения. Пресс-служба BBC не ответила на многочисленные запросы о комментариях в Twitter.Герин работала репортером BBC в Израиле с 2001 по 2005 год."Ее отсутствие пристрастия к израильско-палестинскому конфликту уже давно вызывает озабоченность", - пишет Боуман.