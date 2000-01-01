24.01 20:58 MIGnews.com

"Израиль расстелил красный ковер перед главой гангстеров"

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Политический обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль прокомментировал тот пышный прием, который Израиль устроил президенту России Владимиру Путину, побывавшему в стране на Форум Памяти Холокоста.Сегаль пишет: “И в конце, когда Наама Иссахар вернется в страну, никто не забудет тепло поблагодарить российского президента за то, что помог. Семья будет плакать в связи с гуманным жестом, премьер-министр будет приветствовать, президент государства подчеркнет дружеские отношения между двумя государствами”.Сегаль продолжил: “Дипломатия иногда требует не говорить всю правду, и потому все элегантно игнорируют то, что в реальности здесь произошло: Израиль расстелил красный ковер перед главой гангстерской организации, перед лидером криминального и злодейского режима, в глазах которого справедливость - это название звезды, а не моральный принцип”.Сегаль пишет: “Путин бросил невинную молодую женщину из дружественного государства на долгие годы гнить в тюрьму, только потому, что он может. После этого он бессовестно ею торговал, как милиция на Ближнем Востоке, только на более официальном уровне и за другие, более высокие цены. Его вежливая встреча с семьей Яффы Иссахар ничем не отличается от встречи саудовского короля с семьей журналиста Хашогги - через несколько минут, после того, как тот велел распилить отца семейства на куски”.“Путин - не коммунист и не марксист, но он - сын империи которая упорно встает на неверную сторону истории. Русские возмущаются тем, что западная историография не придает им достаточного веса в разгроме нацистского зверя во время второй мировой войны. Но это не совсем справедливо: они были вынуждены воевать с своим союзником Гитлером только потому, что он неожиданно нарушил самый циничный альянс в истории, который был подписан ради того, чтобы убрать из мира демократию и евреев. Если бы он этот альянс сохранил, не было бы надобности на этой неделе проводить инаугурацию памятника ветеранам войны с нацизмом в саду Сакер, потому что не было бы войны с нацизмом и не было бы Израиля”.“Разверзлась пропасть между всеми демократиями мира, при всех их недостатках, и российским царством тьмы. Там все имеет свою цену: режим, который помог убить сотни тысяч гражданских на очень коротком расстоянии от Хермона - только ради того, чтобы получить теплый порт Тартус, государство, оружием производства которого убиты практически все израильтяне, погибшие из-за войн и террора. Израильские лидеры, конечно, не могут сказать этого во время нежных маневров с Москвой. Но одна небольшая демонстрация с несколькими плакатами у Яд Вашем может сделать работу. За это в Израиле не убивают”.