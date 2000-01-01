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Принц Чарльз пожелал палестинцам `свободы и равенства` | Фото:24.01 19:04   MIGnews.com

Принц Чарльз пожелал палестинцам "свободы и равенства"

Принц Уэльский выразил сочувствие палестинскому народу и его "трудностям". Он также пожелал им "свободы, справедливости и равенства" в будущем. Член королевской семьи Великобритании выступил с такой речью во время первого визита в ПА.

Принц Чарльз начал свой исторический первый визит на Западный, пройдя через Вифлеем с мусульманскими и христианскими лидерами. Позже он обратился к священнослужителям из разных конфессий, сообщив о том, как он работал, чтобы собрать людей разных вероисповеданий.

"В других странах мира я тоже старался навести мосты между различными религиями, чтобы мы могли учиться друг у друга и в результате быть сильнее вместе. Поэтому мое сердце разбито тем, что мы должны продолжать видеть столько страданий и разногласий. Никто, прибывающий сегодня в Вифлеем, не может пропустить признаки продолжающихся трудностей и ситуацию, с которой вы сталкиваетесь."

"И я могу только присоединиться к вам и всем сообществам в ваших молитвах о справедливом и прочном мире. Мы должны преследовать эту причину с верой и решимостью, стремясь залечить раны, вызвавшие такую ​​боль."

"Я очень хочу, чтобы будущее принесло свободу, справедливость и равенство всем палестинцам, что позволило бы вам процветать."

Принц также поговорил с церковными лидерами и чиновниками здравоохранения и образования.

Министр здравоохранения ПА Май Кайле была старшим политическим представителем на этом мероприятии. Она сказала принцу о своей надежде, что "история изменится", и палестинцам "отдадут наше право как палестинского народа с независимым государством и Иерусалимом в качестве нашей столицы".


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