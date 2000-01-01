24.01 17:38 MIGnews.com

Историки о выступлении Путина в Яд Вашем: это абсурд

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Выступление президента России Владимира Путина на церемонии памяти жертв Холокоста в Иерусалиме на этой неделе в Яд Вашеме вызвало споры по поводу достоверности информации, которую озвучил Путин. Президент РФ заявил, что 40 процентов евреев, погибших в Холокосте, были гражданами Советского Союза.Историки назвали это утверждение абсурдным. "Это совершенно ложно", - сказала в интервью Еврейскому телеграфному агентству историк из Оттавского университета Ян Грабовски.Елена Суботик, профессор политологии в Университете штата Джорджия, назвала утверждение Путина "смешным и не основанным на исторических фактах", отметив, что "консенсус" среди историков заключается в том, что около 1 миллиона из 6 миллионов убитых евреев были из Советского Союза.Путин также ранее обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией в 1938 году."Я думаю, что это [40 процентов] число может - и, возможно, должно - рассматриваться как часть продолжающейся войны памяти между Польшей и Россией", - сказал Хави Дрейфус, историк из Тель-Авивского университета.Более 40 иностранных лидеров приняли участие в мероприятии в четверг, который был организован президентом Реувеном Ривлиным, Яд Вашем и Министерством иностранных дел совместно с главой Европейского еврейского конгресса Моше Кантором.