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Ольмерт: Израиль ждет кровопролитие из-за Нетаниягу и Трампа | Фото:24.01 15:09   MIGnews.com

Ольмерт: Израиль ждет кровопролитие из-за Нетаниягу и Трампа

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт раскритиковал обещание премьер-министра Биньямина Нетаниягу применить суверенитет над долиной реки Иордан и на северном берегу Мертвого моря.

Об этом он написал в своей статье, опубликованной в газете "Маарив".

"Это – провокация, единственная цель которой состоит в том, чтобы разжечь ненависть, разочарование и отчаяние на всем Ближнем Востоке. Все к черту, главное – еще хоть немного посидеть на троне императора", – накинулся Ольмерт на Нетаниягу.

Он назвал премьер-министра "преступником, скрывающимся от правосудия, желающим уклониться от обсуждения неудачной просьбы об иммунитете". По мнению Ольмерта, глава правительства таким образом пытается отвлечь внимание общественности от подозрений в предполагаемых преступлениях.

"Дональд Трамп поддержит шаг по Ближнему Востоку (имеется в виду "сделка века", - ред.) по причинам, которые не совместимы с потребностями безопасности Израиля. Трамп озабочен лишь собственными проблемами в Конгрессе. Он примет меры по Ближнему Востоку, только если хочет достичь своих целей в личной битве в Вашингтоне. А нам придется столкнуться с насилием, террором, кровопролитием и подрывом политической стабильности в регионе", – подчеркнул Ольмерт.


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