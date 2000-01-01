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Кремль о помиловании Иссахар: пусть сама просит | Фото:24.01 13:10   MIGnews.com

Кремль о помиловании Иссахар: пусть сама просит

Президент Российской Федерации Владимир Путин не помиловал приговоренную к 7,5 годам лишения свободы израильтянку Нааму Иссахар, поскольку не было соответствующего прошения.

Такое заявление 24 января сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам, передает ТАСС.

"Все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться. Пока сама девушка не обращалась с просьбой о помиловании. Эта информация по состоянию на вчера на вторую половину дня. Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, такая ситуация в данном случае", – сказал Песков.

По его словам, для помилования Наамы должны быть соблюдены "какие-то формальности", чтобы пошел процесс.

Напомним, что во время визита в Израиль Путин заверил мать Иссахар Яффе, что с ее дочерью все будет хорошо. Позже женщина заявила, что верит российскому лидеру. В свою очередь, сама Наама призналась журналистам, что слова президента РФ вселили в нее надежду.


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