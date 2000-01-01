Дания хочет запретить продажу веселящего газа детям
Дания планирует запретить продажу несовершеннолетним оксида азота, более известного как "веселящий газ", который используется для изготовления взбитых сливок и наполнения воздушных шариков.
"Мы собираемся положить конец слишком легкому доступу к "веселящему газу" и предотвратить злоупотребление газовыми картриджами со стороны молодежи", - заявил министр промышленности, бизнеса и финансов Саймон Коллеруп.
Ожидается, что парламент примет закон, который ограничит продажу с мая. Чтобы не допустить злоупотреблений, ограничения распространятся и на взрослых - они смогут приобрести только два картриджа за один раз, пишет TheNews.
Оксид азота, или "веселящий газ", когда-то широко использовался в качестве анестезирующего средства для уменьшения боли. В то же время он также был популярен как рекреационный наркотик.
Чиновники из сферы здравоохранения обеспокоены тем, что регулярное использование оксида азота может вызвать проблемы с нервной системой и сердечным ритмом, а также потерю памяти.
С 2016 года в Дании зарегистрированы три случая смерти, связанных с вдыханием оксида азота.