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Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля 24.01 12:55   MIGnews.com

Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля

Во время церемонии чествования памяти жертв Холокоста в Иерусалиме президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Главы стран обсудили сотрудничество Израиля и Украины.

Во время встречи Зеленский заявил, что он доволен текущими отношениями между Украиной и Израилем.

"Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться", - сказал он.

Зеленский назвал Израиль одним из значимых партнеров Украины на Ближнем Востоке.

"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в января 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до $2 млрд ", - подчеркнул Зеленский.


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