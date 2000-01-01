Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля
Во время церемонии чествования памяти жертв Холокоста в Иерусалиме президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином.
Главы стран обсудили сотрудничество Израиля и Украины.
Во время встречи Зеленский заявил, что он доволен текущими отношениями между Украиной и Израилем.
"Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться", - сказал он.
Зеленский назвал Израиль одним из значимых партнеров Украины на Ближнем Востоке.
"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в января 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до $2 млрд ", - подчеркнул Зеленский.