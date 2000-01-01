24.01 11:32 MIGnews.com

Владимир Зеленский провел встречу с Нетаниягу

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу зачитал письмо, адресованное всем евреям, касательно трагедии Холокоста."Я хотел бы вам сказать откровенно, это честь - представлять украинский народ и почитать память жертв Холокоста. Украинский народ как никто понимает трагедию и большое количество потерянных жизней, украинских евреев", - заявил Зеленский.Президент Украины обсудит с Нетаниягу сотрудничество между странами в сфере IT и туризма, а также, как противостоять против посягающих сил и режимов.