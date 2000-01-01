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Опрос: что думают израильтяне по поводу аннексии | Фото:24.01 10:42   MIGnews.com

Опрос: что думают израильтяне по поводу аннексии

Мнение израильтян по поводу плана премьер-министра Биньямина Нетаниягу по одностороннему применению суверенитета над долиной реки Иордан резко разделились.

Соответствующие опросы провели Midgam и Walla! в пятницу, передает "Аруц Шева".

Так, 35% израильтян поддерживают план премьер-министра. Почти столько же, а именно 30%, выступают против аннексии, если она будет проводиться в одностороннем порядке. Еще 35% воздержались.

Среди правых избирателей 48% поддерживают одностороннюю аннексию, 21% – против, и 31% не определился с ответом.

Среди левого электората 20% поддерживают одностороннее применение суверенитета, 44% выступают против, и 36% еще не определились.


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