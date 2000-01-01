Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






БАГАЦ приказал отдать семье тело террориста из Умм эль-Хиран 24.01 09:26   MIGnews.com

БАГАЦ приказал отдать семье тело террориста из Умм эль-Хиран

БАГАЦ издал распоряжение о выдаче тела Якуба Мусы аль-Кайяна, бедуина из Умм эль-Хиран, задавившего насмерть полицейского Эреза Леви, для погребения семье.

Тело задерживали в институте судебной медицины - для аутопсии и с целью избежать беспорядков во время похорон. БАГАЦ, однако, заявил, что “причины для удержания тела теряют свою силу”.

БАГАЦ также принял решение о том, что количество участников похорон аль-Кайяна н будет ограничено. Похороны не могут длиться более двух часов.

Суд также постановил, что полиция должна поддерживать порядок во время похорон. Полиция имеет право перекрыть часть шоссе №31 во время похорон, если возникнет такая необходимость.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:18
Доклад о войне 2014 года потрясет сферу безопасности
10:04
Причина фатальной аварии на севере - человеческая ошибка
09:14
Мандельблитт: премьеру стоит уйти с поста министра связи
09:05
Шири Соболь не признают виновной в убийстве сестры-близнеца
08:53
Сенат утвердил Майка Помпео на посту директора ЦРУ
08:31
Герцог требует опубликовать отчет о "Нерушимой Скале"
08:25
СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты у границ РФ
07:45
Меркель предрекла миру новую историческую эпоху
07:35
Яалон-Беннету: не командуй мне армией
06:57
В районе Иерусалима поезд врезался в машину
06:34
Супруги, насиловавшие 2 года дочь, получили 35 лет тюрьмы
05:29
Буша-старшего выписали из больницы
04:34
Желаете сохранить отношения? Ссорьтесь!
03:25
Почему медики рекомендуют есть киви
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus