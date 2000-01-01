24.01 09:26 MIGnews.com

БАГАЦ приказал отдать семье тело террориста из Умм эль-Хиран

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БАГАЦ издал распоряжение о выдаче тела Якуба Мусы аль-Кайяна, бедуина из Умм эль-Хиран, задавившего насмерть полицейского Эреза Леви, для погребения семье.Тело задерживали в институте судебной медицины - для аутопсии и с целью избежать беспорядков во время похорон. БАГАЦ, однако, заявил, что “причины для удержания тела теряют свою силу”.БАГАЦ также принял решение о том, что количество участников похорон аль-Кайяна н будет ограничено. Похороны не могут длиться более двух часов.Суд также постановил, что полиция должна поддерживать порядок во время похорон. Полиция имеет право перекрыть часть шоссе №31 во время похорон, если возникнет такая необходимость.