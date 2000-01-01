Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Нетаниягу стоит уйти с поста министра связи 24.01 09:14   MIGnews.com

Мандельблитт: премьеру стоит уйти с поста министра связи

По сообщениям в израильских СМИ, юридический советник правительства Авихай Мандельблитт может потребовать, чтобы премьер министр Биньямин Нетаниягу отказался от поста министра связи, который он занимает, и передал его другому политику.

Маневр Мандельблитта будет направлен на то, чтобы избежать рассмотрения в Верховном Суде иска главы оппозиции Ицхака Герцога, потребовавшего обязать Нетаниягу покинуть пост министра связи.

Кроме того, в рамках “дела 1000” о подарках семье Нетаниягу в качестве главного дарителя фигурирует Арнон Мильчан, который является членом совета директоров 10-го канала израильского ТВ. В качестве министра связи Нетаниягу в ближайшие месяцы должен принять важные решения в отношении канала, и оппозиция утверждает, что в результате возникает конфликт интересов между Нетаниягу и Мильчаном.

Специалисты в министерстве юстиции полагают, что говоря о "деле 1000" Мандельблитт может объявить о "существенных трудностях" и рекомендовать Нетаиягу отказаться от поста министра связи хотя бы на время.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:18
Доклад о войне 2014 года потрясет сферу безопасности
10:04
Причина фатальной аварии на севере - человеческая ошибка
09:26
БАГАЦ приказал отдать семье тело террориста из Умм эль-Хиран
09:05
Шири Соболь не признают виновной в убийстве сестры-близнеца
08:53
Сенат утвердил Майка Помпео на посту директора ЦРУ
08:31
Герцог требует опубликовать отчет о "Нерушимой Скале"
08:25
СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты у границ РФ
07:45
Меркель предрекла миру новую историческую эпоху
07:35
Яалон-Беннету: не командуй мне армией
06:57
В районе Иерусалима поезд врезался в машину
06:34
Супруги, насиловавшие 2 года дочь, получили 35 лет тюрьмы
05:29
Буша-старшего выписали из больницы
04:34
Желаете сохранить отношения? Ссорьтесь!
03:25
Почему медики рекомендуют есть киви
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus