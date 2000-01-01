24.01 09:14 MIGnews.com

Мандельблитт: премьеру стоит уйти с поста министра связи

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По сообщениям в израильских СМИ, юридический советник правительства Авихай Мандельблитт может потребовать, чтобы премьер министр Биньямин Нетаниягу отказался от поста министра связи, который он занимает, и передал его другому политику.Маневр Мандельблитта будет направлен на то, чтобы избежать рассмотрения в Верховном Суде иска главы оппозиции Ицхака Герцога, потребовавшего обязать Нетаниягу покинуть пост министра связи.Кроме того, в рамках “дела 1000” о подарках семье Нетаниягу в качестве главного дарителя фигурирует Арнон Мильчан, который является членом совета директоров 10-го канала израильского ТВ. В качестве министра связи Нетаниягу в ближайшие месяцы должен принять важные решения в отношении канала, и оппозиция утверждает, что в результате возникает конфликт интересов между Нетаниягу и Мильчаном.Специалисты в министерстве юстиции полагают, что говоря о "деле 1000" Мандельблитт может объявить о "существенных трудностях" и рекомендовать Нетаиягу отказаться от поста министра связи хотя бы на время.