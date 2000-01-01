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Сенат утвердил Майка Помпео на посту директора ЦРУ 24.01 08:53   MIGnews.com

Сенат утвердил Майка Помпео на посту директора ЦРУ

После слушаний в Сенате Майк Помпео утвержден на посту директора ЦРУ.

За кандидатуру Помпео проголосовали 66 сенаторов, против - 32, в основном, демократы.

Помпео, республиканский сенатор от Канзаса, и член Комитета по Разведке, стоял во главе усилий, направленных против заключения иранской ядерной сделки. Именно он в апреле прошлого года предложил законопроект, запрещающий президенту предоставлять иранцам прямой доступ к американской финансовой системе.

Помпео и еще несколько сенаторов направили иранскому руководству петицию, в которой требовали принять их для инспекции иранских ядерных объектов. Петиция была проигнорирована.

Помпео поддерживает идею создания гигантской базы данных об американцах, включая финансовые данные и данные об их постах и комментариях в социальных сетях - в целях борьбы с терроризмом и радикализацией.

Среди высказываний Помпео, вызывающих приступы бешенства у либералов, можно найти такие: “Мусульмане - соучастники тех актов терроризма, которые они не осудили”.
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