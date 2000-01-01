24.01 08:53 MIGnews.com

Сенат утвердил Майка Помпео на посту директора ЦРУ

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После слушаний в Сенате Майк Помпео утвержден на посту директора ЦРУ.За кандидатуру Помпео проголосовали 66 сенаторов, против - 32, в основном, демократы.Помпео, республиканский сенатор от Канзаса, и член Комитета по Разведке, стоял во главе усилий, направленных против заключения иранской ядерной сделки. Именно он в апреле прошлого года предложил законопроект, запрещающий президенту предоставлять иранцам прямой доступ к американской финансовой системе.Помпео и еще несколько сенаторов направили иранскому руководству петицию, в которой требовали принять их для инспекции иранских ядерных объектов. Петиция была проигнорирована.Помпео поддерживает идею создания гигантской базы данных об американцах, включая финансовые данные и данные об их постах и комментариях в социальных сетях - в целях борьбы с терроризмом и радикализацией.Среди высказываний Помпео, вызывающих приступы бешенства у либералов, можно найти такие: “Мусульмане - соучастники тех актов терроризма, которые они не осудили”.