24.01 08:31 MIGnews.com

Герцог требует опубликовать отчет о "Нерушимой Скале"

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Герцог: "Закон един для всех, и для простых служащих, и для премьер-министра!"Герцог на заседании фракции: «Требую полностью опубликовать отчет госконтролера о «Нерушимой скале». Родители погибших имеют право знать, как принималось решение послать их сыновей в бой!»Лидер парламентской оппозиции, председатель Сионистского лагеря Ицзак Герцог сказал 23 января на открытии заседания парламентской фракции: "Завтра, во вторник, состоится важное закрытое заседание комиссии по государственному контролю, на котором будет обсуждаться вопрос, имеющий огромное значение для общества: обнародование отчета гоcконтролера, посвященного операции в Газе «Несокрушимая скала». Призываю всех членов комиссии отложить узкополитические соображения в сторону, и подумать, прежде всего, о благе общества и проголосовать за публикацию полного отчета государственного контролера. Все общество в Израиле, и прежде всего, родители и близкие погибших солдат, имеют право получить полную информацию о том, как действовали руководители страны, пославшие их сыновей в бой, как принимались решения в узком кабинете, как оценивались и обсуждались новые стратегические угрозы, в том числе, - угроза туннелей.Вчера мы вновь стали свидетелями попыток крайне правых в коалиции продвинуть закон об односторонней аннексии территорий, - шаг опасный и безответственный.Хорошо, что премьер-министр не поддался давлению правых и не позволил сделать односторонние шаги, ведущие к аннексии. Я поддерживаю усиление нашей столицы Иерусалима, поддерживаю укрепление и сохранение крупных блоков поселений, которые при любом будущем соглашении должны остаться в составе государства Израиль. При соглашении, которое будет предусматривать создание двух государств для двух народов.Мне важно сказать и несколько слов о тяжелом положении, в котором вновь оказались жители Амоны, которые правительство просто не интересуют. Я много раз предупреждал, что премьер-министр и министры пренебрегают интересами людей, совершенно не заботясь о них и лишь используя сложившуюся ситуацию. Единственное возможное решение, - перенести Амону в пределы существующих поселений, как и постановил БАГАЦ.И последнее. Вчера, как я и обещал, был подал иск в БАГАЦ с требованием отстранить Нетаниягу с поста министра связи. Назначено первое слушание по этому делу - на 12 февраля. Нетаниягу находится в состоянии явного конфликта интересов и должен покинуть пост министра связи как минимум до окончания ведущего против него следствия. Кроме того, в связи с ведущимися расследованиями возникает ощущение, что кто-то пытается изменить существующие в обществе нормы, и сделать один закон, одни нормы поведения для простых государственных служащих, и другие, - для премьер-министра. Разве можно, чтобы государственных служащих отдавали под суд даже за получение самого незначительного подарка, а премьер-министр мог бы получать дорогие подношения, причем на протяжении длительного времени! Не позволим изменить и коррумпировать общественные нормы в Израиле. Закон и нормы дозволенного должны быть едины для всех граждан страны".