24.01 08:04 MIGnews.com

Перед уходом Обама перевел ПА сотни миллионов долларов

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Агентство Associated Press сообщает, что администрация президента Барака Обамы в последние часы работы перевела на счета Палестинской автономии 221 миллион долларов.Данному переводу противодействовали республиканцы в Конгрессе. Чиновники Госдепартамента уведомили Конгресс о том, что деньги будут потрачены в пятницу утром. Госсекретарь Джон Керри проинформировал нескольких конгрессменов о готовящемся шаге поздно вечером в четверг, незадолго до того, как покинуть здание Госдепартамента. Это было одним из последних дел Керри на посту государственного секретаря.Конгресс первоначально одобрил перевод указанной суммы палестинцам в 2015 и в 2016 годах, но два республиканца - Эд Ройс и Кей Грангер приостановили перевод денег из-за попыток палестинцев добиться членства в различных международных организациях. Исполнительная власть, как правило, уважает подобные вето, хотя юридически не обязана их придерживаться.Администрация Обамы на протяжении нескольких месяцев давила на Конгресс с тем, чтобы деньги были переведены. Денежные средства переводились в рамках Агентства США по Международному Развитию и предназначались для гуманитарной помощи палестинцам Западного берега и Газы и для “поддержки реформ и хорошего управления”.