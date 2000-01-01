24.01 07:35 MIGnews.com

Яалон-Беннету: не командуй мне армией

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Израильские СМИ сообщают о том, что комитет государственного контроля Кнессета, по всей видимости, опубликует “доклад о тоннелях” - о том, как вело себя высшее военно-политическое руководство в ходе операции “Нерушимая Скала” летом 2014 года.Газета Едиот Ахранот публикует отрывки стенограмм заседаний правительства, содержащиеся в докладе. Среди них есть такие, где глава правительства Биньямин Нетаниягу спрашивает начальника Генштаба ЦАХАЛа генерала Бенни Ганца: “Надо и идти на сухопутную операцию? “ Ганц отвечает: “Я против сухопутной операции. У нас и так есть огромные достижения”.Министр обороны Моше Яалон в ходе операции сделал замечание министру экономики Нафтали Беннету: “Я командую армией. Ты не можешь приехать после визита на места и сказать мне - делай то и не делай это”. Беннет на это отвечает: “Нет, я могу, если не сообщают правду”.Беннет призвал к публикации доклада: “Я там был, там есть что исправить, и мы обязаны это исправить - ради наших солдат, наших офицеров и всех граждан Израиля”.