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Польша рассекретила доклад о переходе на пророссийский курс | Фото: Thinkstock24.01 15:40   MIGnews.com

Польша рассекретила доклад о переходе на пророссийский курс

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал о рассекреченном документе 2008 года, в котором говорится о переходе страны от проукраинской политики к пророссийской. Его слова и ссылку на документ приводит местное агентство PAP.

Речь идет о документе "Тезисы о политике республики Польша по отношению к России и Украине". Его составили 4 марта 2008 года.

Документ был рассекречен в октябре 2015 года, однако о нем не было известно прессе. Тезисы предполагали смену политики тогдашнего премьер-министра Дональд Туска с проукраинской на пророссийскую. По данным агентства, доступ к тезисам имели всего четыре человека, в том числе подписавший их глава департамента восточной политики польского МИД Ярослав Браткевич и тогдашний глава внешнеполитического ведомства страны Радослав Сикорский.

В тезисах сказано, что до марта 2008 года существовал некий канон восприятия России как "вечного врага Польши". Отмечается, что он появился из-за "неуглубленных анализов и оценок".

В документе говорится, что Россия стремится восстановить статус великой державы, однако это не означает ее возвращения на путь "прежних имперских амбиций".

Также там сказано, что Россия вынуждена в условиях "динамично развивающегося Китая" и "создающего серьезные угрозы исламистского Юга" ориентироваться на Запад как на "наиболее надежного партнера". При этом Запад, и особенно Западная Европа, также рассматривает Россию как важного союзника в борьбе с терроризмом и "важный резервуар сырья, который мог бы значительно поддержать экономически западный мир".

Что касается отношений с Украиной, то авторы документа говорят, что Польша "поддалась тактике их (украинских) элит" и необходимы действия в пользу "разочарования" такой заинтересованности. Подход к Украине предлагается заменить "прагматическим и когда нужно – дружественно критическим".

По словам Ващиковского, авторы документа решили, что переход к пророссийской политике станет "трюком" по отношению к Западу, который поможет улучшить репутацию страны.
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