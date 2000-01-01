Польша рассекретила доклад о переходе на пророссийский курс
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал о рассекреченном документе 2008 года, в котором говорится о переходе страны от проукраинской политики к пророссийской. Его слова и ссылку на документ приводит местное агентство PAP.
Речь идет о документе "Тезисы о политике республики Польша по отношению к России и Украине". Его составили 4 марта 2008 года.
Документ был рассекречен в октябре 2015 года, однако о нем не было известно прессе. Тезисы предполагали смену политики тогдашнего премьер-министра Дональд Туска с проукраинской на пророссийскую. По данным агентства, доступ к тезисам имели всего четыре человека, в том числе подписавший их глава департамента восточной политики польского МИД Ярослав Браткевич и тогдашний глава внешнеполитического ведомства страны Радослав Сикорский.
В тезисах сказано, что до марта 2008 года существовал некий канон восприятия России как "вечного врага Польши". Отмечается, что он появился из-за "неуглубленных анализов и оценок".
В документе говорится, что Россия стремится восстановить статус великой державы, однако это не означает ее возвращения на путь "прежних имперских амбиций".
Также там сказано, что Россия вынуждена в условиях "динамично развивающегося Китая" и "создающего серьезные угрозы исламистского Юга" ориентироваться на Запад как на "наиболее надежного партнера". При этом Запад, и особенно Западная Европа, также рассматривает Россию как важного союзника в борьбе с терроризмом и "важный резервуар сырья, который мог бы значительно поддержать экономически западный мир".
Что касается отношений с Украиной, то авторы документа говорят, что Польша "поддалась тактике их (украинских) элит" и необходимы действия в пользу "разочарования" такой заинтересованности. Подход к Украине предлагается заменить "прагматическим и когда нужно – дружественно критическим".
По словам Ващиковского, авторы документа решили, что переход к пророссийской политике станет "трюком" по отношению к Западу, который поможет улучшить репутацию страны.