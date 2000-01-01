24.01 07:45 MIGnews.com

Меркель предрекла миру новую историческую эпоху

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила начало новой исторической эпохи."Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эра сменит другая", – приводит слова политика агентство Reuters.При этом она выразила мнение, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация."Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации", — добавила канцлер.Ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказал мнение, что с приходом к власти Дональда Трампа "старый мир XX века, наконец, остался в прошлом".По его мнению, мир должен быть готов к неспокойным временам. Вопрос о том, какие ценности будут главенствующими в XXI веке, остается открытым, добавил он.