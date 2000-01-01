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Меркель предрекла миру новую историческую эпоху | Фото: Thinkstock24.01 07:45   MIGnews.com

Меркель предрекла миру новую историческую эпоху

Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила начало новой исторической эпохи.

"Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эра сменит другая", – приводит слова политика агентство Reuters.

При этом она выразила мнение, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация.

"Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации", — добавила канцлер.

Ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказал мнение, что с приходом к власти Дональда Трампа "старый мир XX века, наконец, остался в прошлом".

По его мнению, мир должен быть готов к неспокойным временам. Вопрос о том, какие ценности будут главенствующими в XXI веке, остается открытым, добавил он.
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