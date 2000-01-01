24.01 21:56 MIGnews.com

Сообщение Штаба по борьбе с террором

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По результатам совещания по оценке ситуации, проведенного штабом по борьбе с террором, Штаб публикует настоятельное предупреждение о высоком уровне риска совершения террористических атак в туристических зонах в районе Синая в самое ближайшее время.Полуостров Синай был и остается районом повышенной и продолжительной опасности, но это предупреждение в особенности касается 25 января и ближайших к нему дат, так как этот день является днем годовщины египетской революции 2011 года. В предыдущие годы теракты происходили именно в этот период.Штаб по борьбе с террором рекомендует израильским гражданам, находящимся на Синае, незамедлительно покинуть этот район и вернуться в Израиль. Штаб также обращается к семьям находящихся в данный момент на Синае граждан с просьбой связаться с родными и сообщить им об этом предупреждении. Кроме того, гражданам, выезжающим на Синай, настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения опасного района.Штаб оценивает существующую в районе Синая угрозу, как очень "очень высокую конкретную", что является наиболее высоким (первым) уровнем угрозы.