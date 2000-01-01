24.01 21:36 MIGnews.com

Либерман: "Аббас – нелегитимный лидер. ПА не существует"

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман не верит в то, что между Израилем и ПА будет достигнуто двустороннее соглашение. По словам министра между конфликтующими сторонами возможно лишь всеобъемлющее региональное соглашение.Он также подчеркнул, что основой для переговоров является не "земля в обмен на мир", а взаимный обмен территориями и населением.Об этом он заявил во вторник, 24 января, выступая на конференции, организованной Институтом исследований национальной безопасности в Тель-Авиве. В ходе своего выступления Либерман заявил:"Махмуд Аббас является нелегитимным лидером. Палестинской администрации не существует. Зато у нас есть ХАМАСтан в Газе и ФАТХ в Иудее и Самарии. Так кто же будет подписывать соглашение? Лично я не верю в возможность достижения соглашения с палестинцами без всеобъемлющего регионального соглашения с умеренными суннитскими странами".При этом министр подчеркнул, что не намерен выгонять ни евреев, ни арабов из их домов, а лишь "просто передвинет границы".Авигдор Либерман добавил, что Израиль должен бороться в очередном конфликте с террористическими организациями, такими как, ХАМАС и Хизбалла "в полную силу" до тех пор, пока "другая сторона не поднимет белый флаг".Он также раскритиковал бывшего министра обороны Моше Яалона за его подход к делу осужденного военным судом солдата Эльора Азарии."Не может быть, чтобы министр обороны обсуждал оперативные тайны, касательно продолжающегося уголовного расследования, когда свои слова, которые не имеют юридического веса, он использовал для политических дискуссий", - подчеркнул Либерман.Он также назвал Азарию выдающимся солдатом, который ежедневно боролся с терроризмом. Либерман подчеркнул, что иногда случаются ошибки, но когда наши "солдаты ошибаются,то мы должны поддержать их".