24.01 20:13 MIGnews.com

Турецкий депутат: НАТО – террористическая организация

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Депутат правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайар назвал НАТО "террористической организацией". Он подчеркнул, что что Альянс стал "структурой, угрожающей Турции".Об этом он заявил в интервью проправительственному изданию Milat. Тайар отметил, что НАТО "всегда участвовала в мероприятиях, направленных против Турции" с момента своего создания.По словам депутата, Турция переживала перевороты, как только примкнула к Организации североатлантического договора. Шамиль Тайар добавил, что именно НАТО всегда стояло во главе грязных и кровавых злодеяний в стране."В 1960-м году за военным переворотом стояла Великобритания, в 1971-м году он был организован ЦРУ, и в 1980-м году переворот был спланирован НАТО. В новом плане организации Турция во главе с Эрдоганом не должна существовать", - цитирует слова депутата Hürriyet Daily News.Также Шамиль Тайар считает, что НАТО стало угрозой, а также по его словам, организация занимается распространением террористических группировок в регионе. Он сравнил НАТО с такими организациями как "Исламское Государство" и "Рабочей партией Курдистана".