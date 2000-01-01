Мэр Лондона бросил вызов антисемитизму

Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей британской столицы к нетерпимому отношению к преступлениям на почве ненависти. Свое заявление градоначальник сделал после волны антисемитских нападений в Лондоне на прошлой неделе.
Об этом сообщает издание The Guardian.
На встрече с людьми, пережившими геноцид, которая прошла в City Hall, Хан призвал жителей столицы сообщать о любых формах преступлений, совершенных на почве ненависти.
"Кирпич со свастикой, брошенный в окно еврейского дома, является серьезной проблемой с которой нужно бороться", - подчеркнул мэр.