24.01 19:45 MIGnews.com

Мэр Лондона бросил вызов антисемитизму

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Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей британской столицы к нетерпимому отношению к преступлениям на почве ненависти. Свое заявление градоначальник сделал после волны антисемитских нападений в Лондоне на прошлой неделе.Об этом сообщает издание The Guardian.На встрече с людьми, пережившими геноцид, которая прошла в City Hall, Хан призвал жителей столицы сообщать о любых формах преступлений, совершенных на почве ненависти."Кирпич со свастикой, брошенный в окно еврейского дома, является серьезной проблемой с которой нужно бороться", - подчеркнул мэр.