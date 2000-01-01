Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






YouTube 24.01 19:45   MIGnews.com

Мэр Лондона бросил вызов антисемитизму

Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей британской столицы к нетерпимому отношению к преступлениям на почве ненависти. Свое заявление градоначальник сделал после волны антисемитских нападений в Лондоне на прошлой неделе.

Об этом сообщает издание The Guardian.

На встрече с людьми, пережившими геноцид, которая прошла в City Hall, Хан призвал жителей столицы сообщать о любых формах преступлений, совершенных на почве ненависти.

"Кирпич со свастикой, брошенный в окно еврейского дома, является серьезной проблемой с которой нужно бороться", - подчеркнул мэр.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:28
Нетаниягу встретился c премьер-министром Хорватии
19:18
Кац: "Открытое небо" – значимая потребительская революция
18:56
Камнеметатель получил 18 лет тюремного заключения
18:30
За сына Трампа вступилась Моника Левински
18:06
Израиль построит 2500 новых домов на Западном берегу
17:55
Ципи Ливни провела встречу с премьер-министром Хорватии
17:30
Завершились переговоры по урегулированию ситуации в Сирии
17:21
Нетаниягу: огонь "справа"
17:09
Стоимость аннексии зоны С - два миллиарда шекелей в год
17:03
Голливудский магнат угрожает члену Ликуд судебным иском
16:30
Трамп запустил выход США из Транстихоокеанского партнерства
16:09
Израиль: рекорд по закрытию бизнесов
16:01
Италия: в горах разбился вертолет спасателей
15:55
Яир Лапид: во время войны – политике нет места
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus