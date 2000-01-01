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Фотограф Коби Гидеон24.01 19:28   MIGnews.com

Нетаниягу встретился c премьер-министром Хорватии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня в Иерусалиме c премьер-министром Хорватии Адреем Пленковичем. Это первый визит Андрея Пленковича в Израиль в качестве премьер-министра Хорватии - одной из дружественных Израилю европейских стран. В прошлом году между двумя государствами произошло значительное сближение.

Премьер-министр Нетаниягу поблагодарил премьер-министра Хорватии за приглашение посетить его страну с официальным визитом.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:

"Это ваш первый визит в Израиль и я полон надежды, что не последний, что за этим визитом последуют и дальнейшие.

Я благодарю вас за приглашение посетить Хорватию. У вас очень красивая страна. Многие израильтяне с удовольствием ездят к вам. Мы тоже будем рады посетить Хорватию в подходящее для такого визита время.

В последние годы мы видим значительное улучшение в наших отношениях, и я хотел бы поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказываете Израилю на международных и европейских форумах и в ООН. Вы решительно и однозначно встали на сторону правды, то есть – на сторону Израиля.

Мы сотрудничаем во многих областях. Сейчас мы обсудили необходимость дальнейшего расширения этого сотрудничества в таких сферах как экономика, технология и, разумеется, в той области, сотрудничество в которой мы уже продвигаем – я говорю о службах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Лучшим примером является пожаротушение. Существует продвижение в создании международных сил, включающих страны ближневосточного региона. В мае мы проведём совместные учения, которые станут практической реализацией того, что мы сейчас делаем. Мы также подпишем декларацию о сотрудничестве в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, я считаю, что мы живем в мире, который ставит перед нами большие задачи и дает нам большие возможности. Задачи эти ясны – противостояние силам, которые расшатывают ситуацию в нашем регионе. Некоторые из них дотянулись и до вашего региона и распускают свои щупальца по всему миру. Мы должны сообща бороться с радикальным исламским террором. Мы хотим прийти к сбалансированному и стабильному мировому порядку, который обеспечит безопасность и процветание нашим народам.

Это наша общая цель. Я жду обсуждения этих вопросов с вами и еще раз приветствую вас в Иерусалиме".

Два месяца назад Израиль обратился к Хорватии с просьбой о помощи в тушении пожаров и получил её незамедлительно, а сегодня лидеры двух стран подписали Декларацию о намерениях в отношении сотрудничества по предотвращению катастроф и совместных действий в чрезвычайных ситуациях.

Основные положения, закреплённые в Декларации о намерениях:

1. Обмен специалистами и учебные командировки;

2. Помощь в чрезвычайных ситуациях по просьбе одной из сторон;

3. Обмен информацией, касающейся квалификационных программ в области предотвращения и реагирования в чрезвычайных ситуациях;

4. Обмен содержанием выводов, основанных на опыте прошлых лет;

5. Любые виды сотрудничества по согласию сторон.
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