24.01 19:18 MIGnews.com

Кац: "Открытое небо" – значимая потребительская революция

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На брифинге для журналистов, состоявшемся во вторник, 24 января, в аэропорту им. Бен-Гуриона в преддверии юбилея программы "Открытое небо", министр транспорта и разведки Исраэль Кац сообщил о планах усиления конкуренции в сфере авиасообщения. Глава транспортного ведомства заявил, что в рамках соглашения рассматривает возможность предоставления разрешения иностранным авиакомпаниям осуществлять авиарейсы из аэропорта имени Бен-Гуриона в Эйлат, наряду с израильскими компаниями.Министр сообщил, что в ближайшее время примет решение касательно просьбы компании Raynair создать базу в новом аэропорту имени Рамона (ведется строительство). С этой базы в Израиле авиаперевозчик сможет осуществлять рейсы в любые пункты назначения в Европе.Далее министр сообщил о своём намерении освободить от уплаты пошлин авиакомпании, работающие на базе Хайфского аэропорта, подобно тому, как это работает в аэропорту "Увда" и как это будет работать в новом аэропорту в Рамат-Давид. Таким образом министр планирует усилить работу международных авиалиний в Хайфском аэропорту.Говоря о создании альтернативного аэропорта, министр Кац заявил, что Рамат-Давид остался единственным вариантом после того, как министерство обороны отвергло все другие предложения. Касательно статуса проекта, министр сообщил, что на данный момент Минтранс занимается устранением бюрократических препон.Кац назвал "Открытое небо" самой значимой потребительской революцией за последние годы. "Соглашение привело к значительному снижению цен на авиабилеты на многих направлениях, - сказал министр. В преддверии пятилетнего юбилея этой программы я прибыл сегодня в аэропорт имени Бен-Гуриона с тем, чтобы лично убедиться в нашей готовности к дальнейшему развитию с сфере авиасообщения и проверить, какие дополнительные шаги необходимо предпринять в этом контексте"."Я горжусь своим вкладом в "Открытое небо", - одну из наиболее социальных программ за последние годы. Цель подписанного мной одноименного соглашения - также способствовать более глубокой интеграции Израиля на международном рынке авиаперевозок.Мы все помним те времена, когда израильские авиакомпании утверждали, что реализация программы обернется для них коллапсом. Но сегодня мы видим, что они не только не обанкротились, но и получают прибыль. И наши граждане больше путешествуют за границу и платят меньше. В 2016 году пассажиропоток на международных авиарейсах в аэропорту имени Бен-Гуриона составил более 17,3 миллионов человек. По сравнению с 2015 годом, мы говорим об увеличении числа пассажиров на 1,6 миллиона. Cогласно нашим прогнозам и учитывая предпринимаемые нами в этом направлении шаги, эта тенденция продолжит развиваться", - резюмировал министр Исраэль Кац.