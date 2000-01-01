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24.01 18:06   MIGnews.com

Израиль построит 2500 новых домов на Западном берегу

Всего после 4 дней после инаугурации президента США Дональда Трампа, израильское правительство объявило о строительстве 2500 новых единиц жилья в еврейских общинах на Западном берегу.

Об этом заявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман во вторник, 24 января.

"Мы возвращаемся к нормальной жизни в Иудее и Самарии", - отметил Либерман, комментируя план.

Строительство новых единиц жилья будут построены в крупных поселенческих анклавах, 100 из которых построят в Бейт-Эле, согласно договору между предыдущим правительством и Верховным судом.

В свою очередь глава правительства заявил: "Мы стоим, и будем продолжать стоить новые дома".
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