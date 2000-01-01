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25.01 03:25   MIGnews.com

Мэй пришла на встречу в пестром жакете и леопардовых туфлях

Премьер-министр Великобритании и в этот раз выделилась своим внешним видом на деловой встрече.

Тереза Мэй провела в Ранкорне региональное заседание кабинета министров. На совещание она выбрала из своего гардероба цветной клетчатый жакет и фиолетовую юбку до колен.

К наряду она подобрала экстравагантные туфли на небольшом каблуке с любимым леопардовым принтом.

На улице Тереза появилась уже в черной куртке, пестром шарфе и кожаных перчатках, сообщает ТСН.
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