24.01 17:55 MIGnews.com

Ципи Ливни провела встречу с премьер-министром Хорватии

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Во вторник, 24 января, лидер партии "Ха-Тнуа" Ципи Ливни провела рабочую встречу в Иерусалиме с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.На встрече обсуждались актуальные для Израиля и Хорватии проблемы, глобальные изменения, происходящие в мире, а также ситуация на Ближнем Востоке. Ливни и Пленкович уделили особое внимание важности развития отношений между Израилем и Хорватией.После завершения встречи Ципи Ливни подчеркнула, что премьер-министр Хорватии хорошо понимает проблемы, стоящие перед Израилем и необходимость действий, нужных для обеспечения безопасности нашей страны и для борьбы с террором.