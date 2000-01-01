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Ципи Ливни провела встречу с премьер-министром Хорватии 24.01 17:55   MIGnews.com

Ципи Ливни провела встречу с премьер-министром Хорватии

Во вторник, 24 января, лидер партии "Ха-Тнуа" Ципи Ливни провела рабочую встречу в Иерусалиме с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

На встрече обсуждались актуальные для Израиля и Хорватии проблемы, глобальные изменения, происходящие в мире, а также ситуация на Ближнем Востоке. Ливни и Пленкович уделили особое внимание важности развития отношений между Израилем и Хорватией.

После завершения встречи Ципи Ливни подчеркнула, что премьер-министр Хорватии хорошо понимает проблемы, стоящие перед Израилем и необходимость действий, нужных для обеспечения безопасности нашей страны и для борьбы с террором.
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