24.01 17:03 MIGnews.com

Голливудский магнат угрожает члену Ликуд судебным иском

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Голливудский продюсер и миллиардер Арнон Милчен, который подозревается в "деле № 1000", касательно подарков, которые на протяжении многих лет получала семья Биньямина Нетаниягу от израильского бизнесмена, пригрозил судебным иском члену партии Ликуд Давиду Амсалему.Голливудский магнат обвинил депутата Кнессета в клевете, после того как Амсалем обвинил Милчена в попытке подставить главу правительства и в том, что он и сам стоит за так называемым "делом № 1000".В письме с угрозами о судебном иске за клевету, направленному Амсалему, адвокат миллиардера Боаз Бен Цур осудил замечания депутата Кнессета, сделанные в воскресенье, 22 января, в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ":"Милчен пошел в полицию по собственной инициативе по "делу № 1000", с целью смещения премьер-министра", - процитировал Бен Цур слова член Ликуда из интервью радиостанции.В письме адвокат Милчена пишет:"Кроме того, вы утверждали, что целью господина Милчена является унизить Биньямина Нетаниягу. Но вы пошли еще дальше своих обвинений, утверждая, что на бизнесмена завели аналогичное дело и в Соединенных Штатах. Также вы добавили, если же комментарии Милчена окажутся правдивыми, то его можно будет считать подлым человеком".Далее Бен Цур продолжил: "Господин Милчен даже не знает вас, а вы в свою очередь не знаете всех подробностей. Но, несмотря на это, вы повели себя так, как повели. Все ваши заявления можно считать безумной, необузданной и необоснованной клеветой. Все эти ложные заявления серьезно вредят доброму имени Арнона Милчена и наносят серьезный и непоправимый ущерб".В письме также упоминается вклад Милчена, который он сделал по укреплению безопасности и процветанию Израиля, а также использовал свои связи для укрепления дипломатических отношений с другими государствами и лидерами.В свою очередь в канцелярии премьера заявили, что семьи Мильчен и Нетаниягу связывает многолетняя дружба. Также говорится, что все обвинения против израильского бизнесмена абсолютно беспочвенны и противоречат мнению главы правительства.