24.01 17:30 MIGnews.com

Завершились переговоры по урегулированию ситуации в Сирии

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В Астане завершилась встреча по сирийскому урегулированию, в которой участвовали представители оппозиции и правительства САР, передает Интерфакс.По итогам переговоров Россия, Иран и Турция приняли решение создать трехсторонний механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии, а также подтвердили намерения продолжать борьбу против террористических группировок "Исламское государство и "аль-Нусра" (запрещены в РФ) и отделения их вооруженной оппозиции.Кроме того, страны-гаранты договорились сотрудничать при содействии ООН на платформе Астаны для урегулирования сирийского кризиса и подтвердили целостность и суверенитет САР.Как заявил постпред Сирии при ООН, глава делегации правительства республики Башар Джаафари, стороны обсудили конкретные вещи и достигли определенных результатов. По его словам, целью межсирийских переговоров было закрепление перемирия и разрешение кризиса политическим путем.Между тем сирийская оппозиция также представила ООН свою версию механизма прекращения огня, она должна быть передана правительству республики.