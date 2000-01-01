Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Flickr.com 24.01 16:30   MIGnews.com

Трамп запустил выход США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал документ о начале выхода страны из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Об этом сообщает Associated Press.

Ранее политик неоднократно заявлял о намерении выйти из ТТП, которое он называл "потенциальной катастрофой" для страны. Вместо этого он высказывался за "двусторонние торговые сделки, которые вернут рабочие места и промышленность обратно в США".

ТПП предполагает создание зоны свободной торговли. Инициатором ее создания выступили США при Бараке Обаме. В феврале 2016 года соглашение было подписано 12 государствами региона. Целью ТПП были заявлены снижение тарифных барьеров и регулирование внутренних правил в странах
- участницах в областях трудового права, экологии, интеллектуальной собственности и других.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:09
Израиль: рекорд по закрытию бизнесов
16:01
Италия: в горах разбился вертолет спасателей
15:55
Яир Лапид: во время войны – политике нет места
15:40
Польша рассекретила доклад о переходе на пророссийский курс
15:07
Верховный суд Британии: Brexit должен одобрить парламент
14:54
Ученые нашли планету, аналогичную Земле
14:27
Опасное вождение арабов - причина смертей на дорогах Израиля
14:07
Комбат: мы знаем Газу и были готовы идти до конца
13:53
Эльору Азарии угрожают убийством
13:23
Из-за похорон убийцы офицера остановят движение в Негеве
13:08
Отель под лавиной: число жертв возросло до 14
12:15
Белый дом пообещал быть честным с американским народом
11:52
Изнасилованная арабами признана жертвой террора
11:43
СМИ: разведка США не может доказать связь штаба Трампа с РФ
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus