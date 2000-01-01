24.01 16:30 MIGnews.com

Трамп запустил выход США из Транстихоокеанского партнерства

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Президент США Дональд Трамп подписал документ о начале выхода страны из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Об этом сообщает Associated Press.Ранее политик неоднократно заявлял о намерении выйти из ТТП, которое он называл "потенциальной катастрофой" для страны. Вместо этого он высказывался за "двусторонние торговые сделки, которые вернут рабочие места и промышленность обратно в США".ТПП предполагает создание зоны свободной торговли. Инициатором ее создания выступили США при Бараке Обаме. В феврале 2016 года соглашение было подписано 12 государствами региона. Целью ТПП были заявлены снижение тарифных барьеров и регулирование внутренних правил в странах- участницах в областях трудового права, экологии, интеллектуальной собственности и других.