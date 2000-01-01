24.01 15:55 MIGnews.com

Яир Лапид: во время войны – политике нет места

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, выступая во вторник, 24 января, на ежегодной конференции Института исследований национальной безопасности (INSS), подверг критике действия правительства и процесс принятия решений, связанных с безопасностью страны, а также прокомментировал отчет Государственного контролера об ошибках, совершенных в ходе операции "Несокрушимая скала"."В отчете госконтролера черным по белому написано, что во время операции «Несокрушимая скала» военно-политический кабинет действовал неверно. Мы видели премьер-министра, погрязшего в бесконечных обсуждениях тактики вместо того, чтобы принимать решения, мы видели постоянную политическую возню во время войны. Политике нет места во время войны!Если руководство страны не знает, чего хочет, армия не может действовать. Когда глава правительства пытается скрыть правду от общественности, он вредит армии, не давая возможности военным сделать выводы из совершенных ошибок и не повторить их во время следующей операции. Сила ЦАХАЛа во многом базируется на постоянной готовности совершенствовать боевые навыки. На сегодняшний день сложилась ситуация, когда вместо подготовки к следующей операции приходится заниматься политикой.ЦАХАЛ – самая лучшая армия в мире, но ей необходимо государственное руководство, которое знает, чего хочет и способно отдавать приказы, так как армия не может действовать без них и не может побеждать, если ей не поставили цель. У нас достаточно талантливых командующих, у нас страшная нехватка лидеров. С декабря 2015 года никто не возглавляет Совет по национальной безопасности. Скандал с подлодками бросает тяжелую тень на СНБ, премьер-министр занят борьбой за политическое выживание, работа стратегического штаба не ведется, все вместе это приводит к "яме" в работе руководства страны", - заявил на конференции Института исследований национальной безопасности (INSS) лидер партии "Еш Атид", депутат Кнессета Яир Лапид.