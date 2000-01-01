24.01 21:55 MIGnews.com

Путин встретится с королем Иордании

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Президент России Владимир Путин 25 января проведет встречу с Королем Иордании.Как сообщает пресс-служба Кремля, Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II Бен Аль Хусейн прибудет в Москву по приглашению российского лидера.Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы российско-иорданской повестки дня, в том числе перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.Кроме того, большое внимание будет уделено ключевым вопросам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, совместной борьбе с международным терроризмом.