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kremlin.ru 24.01 21:55   MIGnews.com

Путин встретится с королем Иордании

Президент России Владимир Путин 25 января проведет встречу с Королем Иордании.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II Бен Аль Хусейн прибудет в Москву по приглашению российского лидера.

Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы российско-иорданской повестки дня, в том числе перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Кроме того, большое внимание будет уделено ключевым вопросам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, совместной борьбе с международным терроризмом.
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