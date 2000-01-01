24.01 14:07 MIGnews.com

Комбат: мы знаем Газу и были готовы идти до конца

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Бывший командир батальона Цабар бригады Гивати, майор Лиран Хаджби дал интервью радио Галей ЦАХАЛ. Цабар одним из первых вошел в Газу во время операции “Нерушимая Скала”Хаджби заявил, что вопреки сложившемуся мнению, армия вела себя в Газе агрессивно и устанавливала на подконтрольных ей участках территории “абсолютный контроль”.Хаджби заявил: “Все знали о тоннелях, мы знали, что они проходят под границей, мы примерно оценивали, где они могут проходить. Мы знали, что тоннели - немедленная угроза. Мы нашли первый тоннель в районе Рафиаха. Я должен честно признать, что на тот момент у нас не было тактических решений, мы вынуждены были импровизировать. У многих в Израиле возникло впечатление, что мы колебались на границе. Армия знает, как продвигаться в Газе очень быстро. Мы быстро вышли в квартал Рималь, прямо рядом с морем. Мне мешает, что все, кто говорит об этом смешивает в одну кучу то, что происходило на тактическом уровне, и то что происходило на уровне стратегическом”.Хаджби рассказал, что непосредственно перед началом операции в расположение войск приезжал министр обороны Моше Яалон. Хаджби говорит: "Меня попросили объяснить ему, что мы можем войти в Газу, выполнить задачу, и цена не будет тяжелой Мы знаем Газу вдоль и поперек, изучаем ее многие годы. Если я говорю о своем батальоне - все мои солдаты вышли из Газы и вернулись к отцам и матерям".Хаджби подчеркнул: “Я не знаю, что происходило в кабинете. ХАМАС хотел воевать. Куда бы мы не пошли, везде мы нанесли поражение ХАМАСу. Иногда было легче, иногда тяжелее, но те силы, которые вошли в Газу, знали что и как делать”.