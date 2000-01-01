Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Комбат: мы знаем Газу и были готовы идти до конца 24.01 14:07   MIGnews.com

Комбат: мы знаем Газу и были готовы идти до конца

Бывший командир батальона Цабар бригады Гивати, майор Лиран Хаджби дал интервью радио Галей ЦАХАЛ. Цабар одним из первых вошел в Газу во время операции “Нерушимая Скала”

Хаджби заявил, что вопреки сложившемуся мнению, армия вела себя в Газе агрессивно и устанавливала на подконтрольных ей участках территории “абсолютный контроль”.

Хаджби заявил: “Все знали о тоннелях, мы знали, что они проходят под границей, мы примерно оценивали, где они могут проходить. Мы знали, что тоннели - немедленная угроза. Мы нашли первый тоннель в районе Рафиаха. Я должен честно признать, что на тот момент у нас не было тактических решений, мы вынуждены были импровизировать. У многих в Израиле возникло впечатление, что мы колебались на границе. Армия знает, как продвигаться в Газе очень быстро. Мы быстро вышли в квартал Рималь, прямо рядом с морем. Мне мешает, что все, кто говорит об этом смешивает в одну кучу то, что происходило на тактическом уровне, и то что происходило на уровне стратегическом”.

Хаджби рассказал, что непосредственно перед началом операции в расположение войск приезжал министр обороны Моше Яалон. Хаджби говорит: "Меня попросили объяснить ему, что мы можем войти в Газу, выполнить задачу, и цена не будет тяжелой Мы знаем Газу вдоль и поперек, изучаем ее многие годы. Если я говорю о своем батальоне - все мои солдаты вышли из Газы и вернулись к отцам и матерям".

Хаджби подчеркнул: “Я не знаю, что происходило в кабинете. ХАМАС хотел воевать. Куда бы мы не пошли, везде мы нанесли поражение ХАМАСу. Иногда было легче, иногда тяжелее, но те силы, которые вошли в Газу, знали что и как делать”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:07
Верховный суд Британии: Brexit должен одобрить парламент
14:54
Ученые нашли планету, аналогичную Земле
14:27
Опасное вождение арабов - причина смертей на дорогах Израиля
13:53
Эльору Азарии угрожают убийством
13:23
Из-за похорон убийцы офицера остановят движение в Негеве
13:08
Отель под лавиной: число жертв возросло до 14
12:15
Белый дом пообещал быть честным с американским народом
11:52
Изнасилованная арабами признана жертвой террора
11:43
СМИ: разведка США не может доказать связь штаба Трампа с РФ
11:17
Израильтянина воевавшего против ISIS обвинили в убийстве
11:09
Теракт в Брюсселе был направлен против евреев и американцев
10:52
Великое ограбление смартфонов в Тель-Авиве  
10:18
Доклад о войне 2014 года потрясет сферу безопасности
10:04
Причина фатальной аварии на севере - человеческая ошибка
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus