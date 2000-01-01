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Из-за похорон убийцы офицера остановят движение в Негеве 24.01 13:23   MIGnews.com

Из-за похорон убийцы офицера остановят движение в Негеве

Сотни машин со всех концов Израиля съезжаются в на мусульманское кладбище близ перекрестка Шокет в Негеве, на похороны Якуба Абу ль-Кийяна, бедуина, задавившего насмерть офицера полиции Эреза Леви.

Тело Якуба было выдано семье по решению БАГАЦа.

Похороны начнутся в 14:00.

Бедуинские лидеры работают с молодежью общины с тем, чтобы не допустить нарушений общественного порядка в ходе похорон. Соответствующее обещание было дано Верховному Суду депутатом Кнессета Талабом Абу Араром.

Тем временем, арабы жалуются, что в районе близ кладбища установлены полицейские блок-посты, не пропускающие людей. Среди остановленных - глава фракции Объединенный Арабский Список в Кнессете Айман Уда.

Предполагается, что на похороны прибудут тысячи людей. Полиция перекрывает дороги и устанавливает блок-посты в районе Шокет.
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