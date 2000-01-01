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Верховный суд Британии: Brexit должен одобрить парламент | Фото: Thinkstock24.01 15:07   MIGnews.com

Верховный суд Британии: Brexit должен одобрить парламент

Верховный суд Великобритании обязал правительство страны получить одобрение Brexit со стороны парламента, сообщает ТАСС.

Лишь после этого Соединенное Королевство сможет начать переговоры о том, чтобы выйти из Евросоюза.

Таким образом, высшая судебная инстанция страны поддержала соответствующее решение Высокого суда Лондона, принятое в ноябре. Правительство страны подавало апелляцию на это постановление, которую Верховный суд отклонил. За это решение проголосовали восемь из 11 судей. Трое выступили против.

В результате, по решению обеих судебных инстанций, 50-я статья Лиссабонского договора о ЕС, запускающая процедуру выхода страны из сообщества, не может быть задействована кабмином без одобрения Палаты общин.
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