24.01 11:17 MIGnews.com
Израильтянина воевавшего против ISIS обвинили в убийстве
Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что израильтянин воевавший против Исламского Государства, признан виновным в убийстве.
Израильтянин был арестован и находится в заключении на территории иностранного государства.
Израильтянин был задержан на территории арабского государства, с которым Израиль не поддерживает дипломатических отношений.
Впервые о деле в социальных сетях рассказал два месяца назад министр Аюб Кара.
Других подробностей дела пока неизвестно.
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