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ФРГ не обменяет санкции против РФ на ее ядерное разоружение | Фото: Thinkstock25.01 02:14   MIGnews.com

ФРГ не обменяет санкции против РФ на ее ядерное разоружение

Германия не поддержит решение об ослаблении антироссийских санкций США и Евросоюза в обмен на сокращение ядерного вооружения, заявила глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, передает BBC.

"Насколько нам известно, Украина согласилась избавиться от своего ядерного оружия очень много лет назад с письменной гарантией со стороны России уважать и защищать ее границу. Это соглашение было нарушено аннексией Крыма", – заявила она.

Министр также отметила, что санкции связаны с минскими соглашениями "из-за гибридной войны России на востоке Украины", и подчеркнула, что ослабление ограничений возможно после исполнения договоренностей.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем первом интервью после избрания заявлял, что ослабление антироссийских санкций может быть сопряжено с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения.
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