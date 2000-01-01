25.01 02:14 MIGnews.com

ФРГ не обменяет санкции против РФ на ее ядерное разоружение

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Германия не поддержит решение об ослаблении антироссийских санкций США и Евросоюза в обмен на сокращение ядерного вооружения, заявила глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, передает BBC."Насколько нам известно, Украина согласилась избавиться от своего ядерного оружия очень много лет назад с письменной гарантией со стороны России уважать и защищать ее границу. Это соглашение было нарушено аннексией Крыма", – заявила она.Министр также отметила, что санкции связаны с минскими соглашениями "из-за гибридной войны России на востоке Украины", и подчеркнула, что ослабление ограничений возможно после исполнения договоренностей.Ранее президент США Дональд Трамп в своем первом интервью после избрания заявлял, что ослабление антироссийских санкций может быть сопряжено с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения.