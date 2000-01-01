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twitter.com/mfa_russia 24.01 22:21   MIGnews.com

Сирийская оппозиция не подпишет коммюнике по итогам встречи

Представители сирийской оппозиции, участвующие в переговорах в Астане, не подпишут итоговое коммюнике стран-гарантов перемирия. Об этом сообщил член делегации Яхья аль-Ариди, передает ТАСС.

"Страны-гаранты – Россия, Турция и, возможно, Иран – просто распространят документ", – отметил он.

В то же время аль-Ариди подчеркнул, что оппозиция работает над деталями соглашения о перемирии. "Мы относимся к перемирию очень серьезно. Мы уделяем очень много внимания мельчайшим деталям", – приводит его слова Интерфакс.

Источник ТАСС при этом подчеркнул, что представители сирийского правительства на переговорах также не станут подписывать коммюнике.

Двухдневные переговоры начались в столице Казахстана 23 января. В них принимают участие представители официального Дамаска, вооруженной сирийской позиции, России, Турции, Ирана и ООН. Основные вопросы, которые предстоит решить в ходе встречи, — укрепление режима прекращения огня и продвижение политического переговорного процесса для организации встречи в Женеве 8 февраля.

Накануне глава российской делегации Александр Лаврентьев ранее заявил, что первый день переговоров был успешным.
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