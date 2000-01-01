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24.01 10:18   MIGnews.com

Доклад о войне 2014 года потрясет сферу безопасности

Лидер партии Еврейский Дом и министр образования Нафтали Беннет в ходе выступления на конференции Института Изучения Проблем Безопасности (INSS) в Тель-Авиве прокомментировал возможную публикацию доклада государственного контролера о политическом руководстве в ходе операции “Нерушимая Скала”.

Беннет заявил, что речь идет о “землетрясении в сфере безопасности”, но это, с его точки зрения, открывает новые возможности.

Беннетт заявил: “Доклад - лучшая иллюстрация распространенного повсюду ментального состояния лидеров, которое и является причиной всех наших провалов. Мы должны создать новое понимание безопасности, новую перспективу - не еще раз замораживание и нелепые прыжки в сторону - но ясная и решительная победа”.
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