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Лишь один из 40 репатриантов из России - еврей 23.12 09:47   MIGnews.com

Лишь один из 40 репатриантов из России - еврей

Согласно статистике МВД о характере репатриации в Израиль, опубликованной по требованию  Ассоциации За Религиозной Равноправие Хадаш, в этом году лишь каждый сороковой олим из России был евреем.

За последние семь лет из России репатриировались  50 093 человека, лишь 2 244 из них - каждый 25-й признаны евреями.

Из Украины репатриировались  34 835 человек. Лишь каждый 12-й — 3 123 признан евреем. В этом году лишь каждый 25-й из репатриировавшихся из Украины считается евреем.

Из Франции за семь лет репатриировались 2 0825 человек. 27 % из них - 7 851 человек признан евреями.

Из Соединенных Штатов репатриировались 12 875 человек. 30% из них — 5 487 признаны евреями.

Всего в 2019 году в Израиль репатриировались  20 498 не евреев - по сравнению с 2 031 евреем.

По словам главы Ассоциации, адвоката Ури Регева, эти данные демонстрируют, что “Израиль в самом срочном порядке должен быть освобожден от диктатуры главного раввината и от религиозного принуждения”.

Регев говорит: Главный Раввинат и и религиозные политики не отражают сегодняшний имидж еврейского народа. Если Государство Израиль является домом еврейского народа, необходимо признать две вещи: 1. Совершенный провал со стороны религиозного истеблишмента в деле перехода в иудаизм. Государство Израиль должно признать все общепринятые процедуры гиюра, в том числе те, которые ультраортодоксальный главный раввинат признать отказывается. 2. Следует разрешить гражданский брак и гражданский развод, потому что из-за религиозного диктата сотни тысяч граждан лишены основного человеческого права - иметь собственную семью”.

Регев похвалил Сохнут за его “расширенное толкование Закона о Возвращении”, но и подверг его критике “за трусость” - а именно, за “отказ присоединиться к борьбе за гражданский брак”.


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