Либерман борется за освобождение Наамы Иссахар

По сообщениям газеты "Маарив", глава "НДИ" Авигдор Либерман использует свои личные контакты в России, чтобы обеспечить освобождение израильской гражданки Наамы Иссахар.
Девушка была приговорена к семи годам лишения свободы за "контрабанду наркотиков" в Москву. Она отрицает обвинения. Иссахар подала апелляцию на освобождение на прошлой неделе, но её отклонили.
Источники, близкие к лидеру партии, заявили, что он принимал непосредственное участие в освобождении ряда израильтян в прошлом из России, Грузии, Казахстана, Румынии и даже Ливии. Совсем недавно Либерман сыграл роль в возвращении останков сержанта Захари Баумеля.
Маарив отметил, что все усилия Либермана были предприняты без разглашения и публикации в СМИ. "публичные заявления и шум в СМИ, по мнению Либермана, только мешают реальной и деликатной деятельности по освобождению заключенных", сообщают в газете.