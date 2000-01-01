23.12 09:46 MIGnews.com

Либерман борется за освобождение Наамы Иссахар

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По сообщениям газеты "Маарив", глава "НДИ" Авигдор Либерман использует свои личные контакты в России, чтобы обеспечить освобождение израильской гражданки Наамы Иссахар.Девушка была приговорена к семи годам лишения свободы за "контрабанду наркотиков" в Москву. Она отрицает обвинения. Иссахар подала апелляцию на освобождение на прошлой неделе, но её отклонили.Источники, близкие к лидеру партии, заявили, что он принимал непосредственное участие в освобождении ряда израильтян в прошлом из России, Грузии, Казахстана, Румынии и даже Ливии. Совсем недавно Либерман сыграл роль в возвращении останков сержанта Захари Баумеля.Маарив отметил, что все усилия Либермана были предприняты без разглашения и публикации в СМИ. "публичные заявления и шум в СМИ, по мнению Либермана, только мешают реальной и деликатной деятельности по освобождению заключенных", сообщают в газете.