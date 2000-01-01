23.12 09:30 MIGnews.com
Официально: 86% олим - не евреи
Официальные данные министерства внутренних дел свидетельствуют что лишь 14% лиц, репатриировавшихся в Израиль в соответствии с положениями Закона о Возвращении являются евреями.
86% олим атеисты или лица принадлежащие к другим религиям и являющиеся потомками или супругами евреев.
Данные опубликованы по требованию Ассоциации За Религиозной Равноправие Хадаш.
В соответствии со статистикой МВД, с начала 2012 по октябрь 2019 года в Израиль репатриировались 179 849 человек, но только 25 375 из них - евреи.
По контрасту, 154 474 , или шесть из семи не признаются евреями - ни светскими властями, то есть МВД, ни тем более Галахой и раввинатскими судами.
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