23.12 09:30 MIGnews.com

Официально: 86% олим - не евреи

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Официальные данные министерства внутренних дел свидетельствуют что лишь 14% лиц, репатриировавшихся в Израиль в соответствии с положениями Закона о Возвращении являются евреями.86% олим атеисты или лица принадлежащие к другим религиям и являющиеся потомками или супругами евреев.Данные опубликованы по требованию Ассоциации За Религиозной Равноправие Хадаш.В соответствии со статистикой МВД, с начала 2012 по октябрь 2019 года в Израиль репатриировались 179 849 человек, но только 25 375 из них - евреи.По контрасту, 154 474 , или шесть из семи не признаются евреями - ни светскими властями, то есть МВД, ни тем более Галахой и раввинатскими судами.