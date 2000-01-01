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Обвинитель по делам Нетаниягу - кандидат в генпрокуроры 23.12 09:10   MIGnews.com

Обвинитель по делам Нетаниягу - кандидат в генпрокуроры

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт предложил министру юстиции Амиру Охане две дополнительные кандидатуры на пост и.о. генпрокурора Израиля.

Речь идет о двух заместителях генпрокурора - Нурит Литман и Лиат Бен-Ари.

Ранее Мандельблитт, “ради того, чтобы предотвратить конфликт с министром юстиции” предложил еще две кандидатуры - Орит Кутб и Циона Илуз.

Мандельблитт еще раз подчеркнул, что его “предпочтительным “ кандидатом является заместитель генерального прокурора по криминальным дела Шломо Лембергера.

В письме Мандельблитта Охане сообщается: “Все пять кандидатов, с моей точки зрения, могут служить на посту и.о. генерального прокурора и внесут свой вклад в защиту верховенства закона, защите государственных интересов, прав человек и законности управления. Назначение одного из этих кандидатов, с согласия юридического советника и министра юстиции укрепит веру публики независимость прокуратуры, и его независимость от политических партий”.


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