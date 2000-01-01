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23.12 08:24   MIGnews.com

Иран угрожает пятым этапом сокращения ядерных обязательств

Информационное агентство Синьхуа сообщает, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани пригрозил еще сильные сократить обязательств в рамках ядерной сделки 2015 года. Иран постепенно игнорирует условия сделки.

Шамхани заявил, что европейские страны ничего не делают, чтобы помочь.

"Именно президент США Дональд Трамп начал сокращать обязательства JCPOA, покинув JCPOA, и после этого Европа завершила меры США, игнорируя свои обязательства", - отметил Шамхани. "Если европейцы не выполнят свои обязательства, мы сделаем пятый шаг", - предупредил он.

Совсем недавно Исламская Республика возобновила обогащение урана на подземном заводе Фордо в нарушение сделки. В начале этого месяца Иран заявил, что представит новое поколение центрифуг для обогащения урана.


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