23.12 07:47 MIGnews.com

Amnesty International предвзята к Израилю

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В новом отчете Дэвида Кольера о работе организации Amnesty International, подготовленном по заказу Jewish Human Rights Watch говорится, что организация сильно предвзято относится к еврейскому государству и другим субъектам, таким как Индия, игнорируя нарушения прав человека со стороны Пакистана."Цели выбираются не за действия, а за их идентичность", - пишет Кольер. "Преследуемые христиане откровенно игнорируются."После мониторинга десятков учетных записей в социальных сетях, которые ведет НПО, и людей, которые на нее работают, Кольер пришел к выводу, что количество ненависти, которую получает Израиль, превышает любую пропорцию, до уровня, который, по его словам, является антисемитизмом."Эта ненависть не ограничивается Израилем. Индию также чаще, чем большинство других стран, призывают к ответу за нарушения прав человека - например, гораздо больше, чем Пакистан."Также, один из работников организации опубликовал изображение террористов "Исламского джихада", помечающих их как "героев", а менеджер движения предлагал фракциям Газы откреститься от своих террористов, чтобы западные СМИ думали, что они невинные свидетели.Помимо этого, в своих социальных сетях работники Amnesty призывали уничтожить Израиль. Хотя еще в 1998 году Amnesty International использовала изображения израильской певицы Dana International для продвижения прав ЛГБТ.Ложь и ненависть об Израиле принимаются за честные факты, поскольку организация имеет некоторый авторитет и престиж, пишет Кольер.