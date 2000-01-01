23.12 07:28 MIGnews.com

Смотрич: аннексия иорданской долины - ответ на решение МУС

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Министр транспорта Бецалель Смотрич направил открытое письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу в воскресенье, 22 декабря, с призывом к аннексии долины реки Иордан.По его словам, это было бы четким ответом на решение Международного уголовного суда начать расследование "военных преступлений Израиля".В первый день Хануки, Смотрич процитировал Симона Тасси из 1-го Маккавеев 15:33. "Мы не взяли земли других людей, и мы не удерживаем то, что принадлежит другим людям, но наследство наших отцов, которое какое-то время было несправедливо одержимо нашими врагами."