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Нетаниягу: утверждение МУС - чистый антисемитизм | Фото:23.12 23:05   MIGnews.com

Нетаниягу: утверждение МУС - чистый антисемитизм

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вновь прокомментировал решение МУС о расследовании "военных преступлений".

"Утверждение Международного уголовного суда о том, что евреи не имеют права жить на родине еврейского народа, как и утверждение, что евреи не имеют права защищать себя от тех, кто стремится к их уничтожению, является чистым антисемитизмом", – сказал Нетаниягу.

По его словам, МУС "издаёт такие же антисемитские приказы, как и приказы империи Селевкидов против Маккавеев". "Мы победили тогда, победим и сейчас", – добавил он.


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