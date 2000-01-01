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Джонсон: `перезагрузка` отношений с Россией - невозможна | Фото:24.12 07:10   MIGnews.com

Джонсон: "перезагрузка" отношений с Россией - невозможна

В понедельник, 23 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает невозможным "перезагрузить" отношения с Россией, хотя "очень тепло" относится к российскому народу и ценит его вклад в мировую историю.

Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами британского еженедельника Spectator.

"Я на самом деле изменил свою точку зрения на вопрос, возможно ли улучшить отношения с Россией. Раньше я, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, на самом деле полагал, что мы можем начать заново, что Россия – это великая страна, с которой мы вместе сражались против фашизма", – сказал Джонсон.

По словам британского премьера, позже пришлось признать, что Российская Федерация его разочаровала. При чем, Джонсон убежден, что именно Москва виновата в нынешней ситуации, припомнив отравление "Новичком" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.


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