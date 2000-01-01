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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:24.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Сирия сообщила об ударах Израиля в Хаме и Дамаске Сирийские новостные агентства сообщили о том, что “отбит израильский ракетный удар в районе Хамы”. Позже глава МИД Сирии подтвердил информацию СМИ.

Лишь один из 40 репатриантов из России – еврей Официальные данные министерства внутренних дел свидетельствуют что лишь 14% лиц, репатриировавшихся в Израиль в соответствии с положениями Закона о Возвращении являются евреями.

"Сохнут": данные о неевреях наносят ущерб Глава Еврейского агентства Ицхак Герцог был обеспокоен докладом, в котором сказано, что большинство репатриантов не являются евреями. По его словам, источник не заслуживает доверия.

"В результате атак в Сирии убит командующий авиацией КСИР" В арабских СМИ сообщается о том, что среди погибших в результате ночных атак в районе Дамаска приписываемых ВВС Израиля - генерал Амир Али Хаджизаде. Позже эту информацию опровергли.

Соглашение по газопроводу EastMed подпишут: названа дата Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил, что Израиль, Греция и Кипр подпишут в начале января сделку по газопроводу Восточного Средиземноморья (EastMed). Соглашение о строительстве газопровода будет подписано в Афинах 2 января.


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