Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

"Сохнут": данные о неевреях наносят ущерб Глава Еврейского агентства Ицхак Герцог был обеспокоен докладом, в котором сказано, что большинство репатриантов не являются евреями. По его словам, источник не заслуживает доверия.
Соглашение по газопроводу EastMed подпишут: названа дата Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил, что Израиль, Греция и Кипр подпишут в начале января сделку по газопроводу Восточного Средиземноморья (EastMed). Соглашение о строительстве газопровода будет подписано в Афинах 2 января.