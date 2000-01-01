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Либерман: раз МУС придет за нами, надо снести Хан аль-Ахмар | Фото:23.12 20:58   MIGnews.com

Либерман: раз МУС придет за нами, надо снести Хан аль-Ахмар

Председатель НДИ Авигдор Либерман считает, что нужно снести деревню бедуинов Хан аль-Ахмар, раз Международный уголовный суд в Гааге решил расследовать "военные преступления" Израиля.

Такое заявление он сделал в понедельник, 23 декабря, передает The Times of Israel.

"Нетаниягу решил не сносить Хан аль-Ахмар и использовал международную ситуацию в качестве оправдания, и тем не менее нам все еще предъявляют обвинения в военных преступлениях в Гааге. Я призываю его принять немедленное решение об эвакуации Хан аль-Ахмара", – заявил он.

Напомним, что БАГАЦ решил отсрочить на неопределенный срок принудительную эвакуацию деревни Хан-аль-Ахмар на Западном берегу. Тем временем, прокурор МУС Фату Бенсуда предупреждала Израиль о том, что принудительное переселение деревни будет считаться "военным преступлением".

"Я с беспокойством слежу за планируемым выселением бедуинской общины Хан аль-Ахмар на Западном берегу. Теперь эвакуация силой становится неизбежной, а вместе с ней и перспективы дальнейшей эскалации и насилия", – говорила она.


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