Либерман: раз МУС придет за нами, надо снести Хан аль-Ахмар

"Нетаниягу решил не сносить Хан аль-Ахмар и использовал международную ситуацию в качестве оправдания, и тем не менее нам все еще предъявляют обвинения в военных преступлениях в Гааге. Я призываю его принять немедленное решение об эвакуации Хан аль-Ахмара", – заявил он.
Напомним, что БАГАЦ решил отсрочить на неопределенный срок принудительную эвакуацию деревни Хан-аль-Ахмар на Западном берегу. Тем временем, прокурор МУС Фату Бенсуда предупреждала Израиль о том, что принудительное переселение деревни будет считаться "военным преступлением".
"Я с беспокойством слежу за планируемым выселением бедуинской общины Хан аль-Ахмар на Западном берегу. Теперь эвакуация силой становится неизбежной, а вместе с ней и перспективы дальнейшей эскалации и насилия", – говорила она.